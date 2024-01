Ta klęska kosztowała DC 200 mln dol. Zaraz trafi do streamingu

Zrealizowany za 205 mln dol. sequel "Aquamana" zarobił jedynie 377 mln dol. Co prawda nadal jest to wynik lepszy od tego osiągniętego przez dwie inne premiery DC z ubiegłego roku ("Shazam! Gniew bogów" może się pochwalić 132,3 mln dol., a "Blue Beetle" – 128,8 mln dol. zysku), ale nijak się ma do oszałamiającego sukcesu pierwszej części. Po niewiele ponad miesiącu na ekranach film Wana trafi więc do streamingu.