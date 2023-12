Klęska w kinach. "Wygląda jak stupa za 200 mln dolarów"

Od premiery "Wonder Woman 1984" każdy z filmów ("Legion samobójców: The Suicide Squad", "Black Adam", "Shazam! Gniew bogów", "Flash", "Blue Beetle") przynosił wytwórni duże straty. Podobnie będzie z ostatnią produkcją DC - "Aquaman i Zaginione Królestwo". Podczas świątecznego weekendu produkcja, której budżet sięgnął 205 mln dolarów, zarobiła w Stanach jedynie 28,1 mln dolarów (pierwsza część zgarnęła 67,9 mln dolarów). To jeden z najsłabszych debiutów pośród filmów o superbohaterach w historii, gorszy od listopadowego niewypału "Marvels" (na starcie 46,1 mln dolarów).