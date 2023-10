"Aquaman 2" tonie. Ujawniono absurdalne kulisy produkcji

Jak podają dziennikarze "Variety", fani Johnny'ego Deppa uiścili opłaty sądowe, by mieć wgląd w dokumenty zebrane w procesie Depp vs. Heard, po czym wrzucili wszystko na Reddita. Dokumenty te to zapiski terapeuty Amber, dr. Dawna Hughesa. W notatkach terapeuta zapisywał m.in. to, jakim toksycznym środowiskiem pracy miał być plan zdjęciowy nowego "Aquamana", gdzie nietrzeźwy Jason Momoa miał przebierać się za Johnny'ego Deppa i próbować usunąć ją z obsady superprodukcji.