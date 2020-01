Taika Waititi. Człowiek, który popsuje Hollywood

Stało się. Peter Jackson nie jest już najsłynniejszym Nowozelandczykiem. Schedę po twórcy nieśmiertelnego "Władcy pierścieni” przejął, jak mówi sam o sobie, polinezyjski Żyd, który za młodu niemalże obsesyjnie rysował swastyki. A najlepsze, że Taika Waititi dopiero się rozkręca.

Jak powiedział, tak zrobił, bo za swój debiutancki film, krótkometrażowe "Dwa samochody, jedną noc” (kto doszukuje się nawiązania do niesławnego pornosa, niech uczesze rozczochrane myśli) otrzymał nominację do Oscara. I choć był to faktyczny początek pięknej kariery, nie od razu Wellington zbudowano.