"Jojo Rabbit" z opinią potomka ofiar Auschwitz. "Moi rodzice by go pokochali"

Film "Jojo Rabbit" w komediowy sposób przedstawia nazistów. Reżyser Taika Waititi zdradził, jak na niego zareagowała córka więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz.



Film wzbudza kontrowersje wśród widzów, jak i krytyków. Niektórzy zarzucają twórcom żerowanie na tragedii ofiar II wojny światowej. Taika Waititi ma dystans do takich opinii, ale szczególną uwagę przykłada do słów widzów, których dotknęła ta historia.

- Po jednym z pokazów podeszła do mnie kobieta, której rodzice byli w obozie w Auschwitz. Powiedziała mi: 'wiem, że dla wielu osób ten film będzie konfrontacyjny, ale moi rodzice by go pokochali. Humor jest tu na miejscu i wiele można nim przekazać, więc to bardzo ważny film' - powiedział reżyser w rozmowie z "The Hollywood Reporter".