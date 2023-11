Polscy filmowcy w sporze z Netfliksem. W grze duże pieniądze

Dla użytkownika nie powinno nic się nie zmienić, bo zasadniczo unijna dyrektywa dotyczy tylko właścicieli tych serwisów, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze na udostępnianiu przesyłanych przez nas filmików. Według fikcyjnego założenia osoby korzystające z tych serwisów posługują się tylko własną twórczością czy materiałami, do których posiadają prawa. Dopiero, gdy do administracji serwisu zgłosi się prawowity właściciel praw autorskich do grafiki, obrazu, fotografii, utworu filmowego czy muzycznego użytego w materiale dostępnym na ich serwisach i udowodni, że to jego twórczość, władze platform są zobowiązane do ich usunięcia.