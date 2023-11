Ten film może być oparty na prawdziwej historii. Rozmowa z Magdaleną Wieczorek

To był przypadek. Mniej więcej trzy tygodnie przed planowanymi zdjęciami zadzwoniła do mnie Beata Pisula, producentka filmu. Dostałam scenę do przygotowania i miałam dosłownie dwanaście godzin, aby nauczyć się tekstu – zrobić tzw. self-tape. Problem w tym, że treść liczyła aż siedemnaście stron. To był ten obszerny monolog, który słyszymy na początku filmu, gdy Ewa tłumaczy robotowi, co stało się z naszą planetą. Spędziłam całe popołudnie i wieczór, aby przygotować tę scenę. Podzieliłam ją na kilka mniejszych partii i to pomogło. Dwa dni później okazało się, że zostałam wybrana do roli Ewy.