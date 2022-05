"Top Gun: Maverick": szybszy, głośniejszy i lepszy od oryginału [Recenzja]

Nostalgia w "Top Gun: Maverick" to słowo – klucz. Pierwsza scena to w zasadzie powtórzenie tego, co oglądaliśmy w oryginale. Płyta lotniska, "golden hour", dźwięk silników – dokładnie tak zaczynała się pierwsza część. Kolejnego déjà vu doświadczamy, gdy Tom Cruise, dzięki treningom i staraniom ekspertów od medycyny estetycznej wciąż wyglądający młodo, wkłada swoją przykurzoną bomberkę na grzbiet, aviatory na nos i przy dźwiękach "Danger Zone" wsiada na motocykl. Oczywiście nie mogło też zabraknąć epickiej sceny gry w siatkówkę – z tym że tym razem bohaterowie grają w plażową wersję rugby, ale wciąż z podobnym homoerotycznym wydźwiękiem. Nawet jeśli, jak ja, nie jesteście fanami pierwszej części, poczujecie ten nostalgiczny klimat.