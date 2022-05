Owacje na stojąco na premierze "Top Gun: Maverick". To będzie hit tego roku

Po premierze "Top Gun: Maverick" w mediach pojawiły się pierwsze recenzje filmu. Wszystkie są bardzo przychylne, niektóre wręcz entuzjastyczne. Wiele wskazuje na to, że będzie to najlepszy hollywoodzki blockbuster tego lata. Brian Orndorf napisał: "Teoretycznie nic nie trzeba było poprawiać w stosunku do oryginału z 1986 r., jednak Cruise i Kosinski (reżyser filmu) postarali się o to, aby nadać klasycznej marce więcej wrażliwości, która sprawia, że czujemy jeszcze większą sympatię do bohaterów filmu. Na pewno nie jest to produkcja, podczas której widzowie przysypiają pomiędzy kolejnymi scenami akcji. Oczywiście sceny akcji są tu najważniejsze. A są one niezwykle widowiskowe, spektakularne. Wyzwalają ogromne emocje".