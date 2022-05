"Jestem stara i gruba". Nie chcieli jej znowu widzieć obok Cruise'a

Ekranową partnerką 59-letniego Tom Cruise'a w superprodukcji "Top Gun: Maverick" została Jennifer Connelly. Nowa wybranka serca głównego bohatera, bez żadnych wyjaśnień w fabule filmu, zastąpiła Kelly McGillis, która wraz z Cruise'em stworzyła jeden z najgorętszych ekranowych duetów lat 80. Wiele osób zapewne dobrze pamięta ich romantyczne i namiętne sceny, którym towarzyszył muzyczny przebój "Take My Breath Away" zespołu Berlin.