Uciekł z Syrii przed reżimem. "By przeżyć, musiałem złamać prawo"

MAH: Pytanie, co to znaczy czuć się mile widzianym. Mile widzianym przez kogo? Czuję, że istnieję w Europie. Pytanie o gościnność nie jest pytaniem do mnie, tylko do Europejczyków... I tu chyba jest odpowiedź na twoje pytanie. To, że mówię "oni", a nie "my", oznacza, że faktycznie nie czuję się mile widziany. Europejczycy nie są wystarczająco otwarci. Ale czuję, że mam swoją przestrzeń. Zaanektowałem ją, bo nikt mi jej nie dał. Mimo wszystko czuję, że tu należę. Problemy i pytania Europy są też moimi. Na przykład pytanie o Holocaust. Wcześniej nie czułem, że mnie dotyczy, teraz jest inaczej – co znaczy, że znalazłem tu swoje miejsce. Jednak jeśli spojrzeć na narrację – nawet tę dotyczącą naszej syryjskiej historii – nie jest ona naszą narracją. Jest bardzo europocentryczna. Gdybyśmy byli mile widziani, to przyjęto by nas do Europy z naszymi historiami i naszą narracją. Ale jak tego dokonać?