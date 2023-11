W takim wydaniu świat by go nie pokochał. Tak miał wyglądać popularny ogr

Zupełnie inaczej było w oryginale. W 38-sekundowym klipie Shrek wędruje uliczkami mrocznego, pogrążonego w mroku miasta. Z offu słyszymy piosenkę Jamesa Browna "I Feel Good" (i to chyba jedyne, co nie uległo zmianie – ucho do chwytliwych kawałków). Nagle na ogra napada dziobaty bandyta, który próbuje go okraść. Shrek sam go jednak nastrasza i szybko wystrzeliwuje w niebo, po czym zaczyna tańczyć w rytm muzyki.