Fani czekają już 13 lat. Kiedy "Shrek 5" trafi do kin?

Pierwsza część z przygodami uroczego ogra trafiła do kin w 2001 r. Film zarobił na całym świecie 488 mln dolarów, co przyczyniło się do tego, że studio DreamWorks Animation postanowiło nakręcić sequel. Ten w 2004 r. zarobił blisko 930 mln dolarów. W 2007 i 2010 r. widzowie zobaczyli jeszcze dwie odsłony serii, które zarobiły odpowiednio 813 mln i 752 mln dolarów. I zapanowała cisza w temacie kontynuacji.