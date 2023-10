"Spider-Man" mógł wyglądać inaczej. Miał trafić w ręce słynnego reżysera

Kiedy władze Sony zapytały go, dlaczego chce zaprzepaścić potencjał jednej z najbardziej znanych historii komiksowych, odpowiedział krótko: "To głupie". Dzisiaj komentuje swoją opinię w ten sposób: – Jest wiele rzeczy, które mogę zrobić w swoim życiu, ale to nie jest jedną z nich – przyznaje. Dla Finchera geneza bohatera nie była więc na tyle ciekawa, by się nią zajmować.