Wstrząsający thriller polityczny ujawnia krwawe tajemnice egipskiej dyktatury

Prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi jeszcze w 2019 r. tak zmienił konstytucję, że może rządzić do 2030 r., od niego też zależą nominacje sędziów i prokuratora generalnego. Stał się autokratą, wykorzystującym do utrzymania władzy wojsko, policję i tajne służby. Inflacja w Egipcie wynosi ponad 30 proc., a prezydent kupuje sobie poparcie podwyżkami emerytur i pensji minimalnej. Mimo to ponad 60 proc. społeczeństwa żyje na granicy ubóstwa. Organizacja Human Rights First podaje, że w egipskich więzieniach może siedzieć ponad 60 tys. więźniów politycznych.