Z dużej chmury mały deszcz. Hit Netfliksa nie sprostał oczekiwaniom

Koncept serialu "Wikingowie: Walhalla" wydawał się być dobrze pomyślany. Co więcej, gdy zaczęły pojawiać się pierwsze recenzje krytyków, można było dojść do wniosku, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę świetną produkcją. Na portalu Rottentomatos serial przez długi czas utrzymywał 100 proc. średnią pozytywnych ocen. Nie wszystkie były entuzjastyczne, ale recenzenci zgodnie twierdzili, że produkcja Netfliksa jest warta obejrzenia.