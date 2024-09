Za rolę striptizerki skasowała 12,5 mln dolarów. To był rekord

Demi Moore wspomina kontrowersje i sukcesy

Na tamte czasy czek w wysokości ponad 12 mln dolarów był rekordem w branży. Demi Moore zaznacza po latach, że mogło przytrafić się to każdemu, dlatego jest dumna ze swojego osiągnięcia. - Najważniejsze, że to się w ogóle wydarzyło. Dla kobiet to była rewolucja w branży, by móc zarobić tyle za film, ale sukces został umniejszony przez to, że grałam striptizerkę. To dla ludzi miało od razu mniejszą wartość - komentuje Moore.