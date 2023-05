Znana fotografka vs. rodzina miliarderów. Ważne instytucje stanęły po jej stronie

Aktywistyczna działalność Nan Goldin i jej grupy P.A.I.N. jest dowodem na to, że sztuka wciąż może zmieniać świat. Swoim uporem doprowadziła do publicznego upokorzenia rodziny Sacklerów, która wzbogaciła się na uzależnieniu setek tysięcy Amerykanów od leków opioidowych. O tym, jak jej się to udało, opowiada dokument "Całe to piękno i krew".