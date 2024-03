Zrobił furorę w Berlinie. Przerabia klasykę w oryginalny sposób

"Orlando – moja polityczna biografia" - o czym jest film?

W tym zacierającym granice między rzeczywistością a fikcją filmie główny bohater zmienia płeć w połowie historii i staje się 36-letnią kobietą. Preciado zatrudnił do swojego filmu 26 transpłciowych osób, by zagrały Orlando. Twórca rekonstruuje etapy swojej osobistej przemiany poprzez autentyczne pisma i obrazy w poszukiwaniu prawdy. Film podkreśla, że skoro mężczyzna i kobieta są ostatecznie fikcją polityczną i społeczną, to zmiana ta nie dotyczy już tylko płci, ale także poezji, miłości i koloru skóry.