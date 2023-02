Berlinale 2023. Kolejny rok bez Polaków w Konkursie Głównym

Zagraniczna kariera Joanny Kulig nabiera rozpędu i polska aktorka pojawi się w produkcji, która otworzy Berlinale. "She Came to Me" Rebeki Miller zapowiada się jako wyrafinowana komedia albo niespokojny romans rozgrywający się na tle podzielonej Ameryki. W obsadzie znaleźli się Peter Dinklage, Marisa Tomei, Brian d'Arcy James i Anne Hathaway, a to oznacza, że polska aktorka zagrała obok śmietanki amerykańskiego aktorstwa.