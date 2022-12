150 mln Netfliksa poszło w błoto. To może skończyć się katastrofą

W ciągu pierwszych trzech tygodni "Kraina snów" była oglądana przez 96,5 mln godzin. Można założyć, że na przestrzeni miesiąca wynik zamknie się w granicach 120 mln godzin. Będzie to rezultat na poziomie głośnego polskiego erotyka "365 dni: Ten dzień". Tyle, że w porównaniu do "Krainy snów" nasza produkcja kosztowała grosze. Budżet filmu z Jasonem Momoą sięgnął bowiem aż 150 mln dolarów, co stawia go w gronie najdroższych filmowych inwestycji w tym roku.