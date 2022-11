Tłumy widzów. Produkcja Netfliksa stała się hitem w kinach

Wprowadzenie do kin produkcji Netfliksa (niestety tylko w USA oraz w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Izraelu, Australii i Nowej Zelandii) było swego rodzaju eksperymentem. Mieliśmy dowiedzieć się z niego, czy widzowie będą chcieli oglądać w kinach głośny film, który za miesiąc mogą obejrzeć na platformie streamingowej. Wygląda na to, że chcą. A później, czy nie wpłynie to negatywnie na jego popularność na VOD. O tym przekonamy się pod koniec grudnia.