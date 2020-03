"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy": zwiastun filmu już w sieci

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" trafi na kinowe ekrany. Znana jest już data premiery produkcji, a w sieci pojawił się jej pierwszy zwiastun.

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to fabularna opowieść o życiu Tomasza Komendy – młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?”, zapowiadają film twórcy w oficjalnym komunikacie.