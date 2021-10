Afera o "Dziewczyny z Dubaju". Krysiak wylicza uchybienia byłego męża Dody

Krysiak pytany o to, jakie są realne konsekwencje konfliktu i wypowiedzenia umowy przyznał, że on nie ma zamiaru blokować premiery. Produkcja trafi do kin według planu. Jak mówi: "film może na siebie zarabiać do końca przyszłego roku". A co od stycznia 2023 r.? Czy "Dziewczyny z Dubaju" będą mogły trafić na którąś z platform streamingowych? Tu jest właśnie najwięcej znaków zapytania.