"Dziewczyny z Dubaju". Doda pokazała zwiastun filmu. "Ile mogłam - zrobiłam"

"Proszę, nie pytacie dlaczego do trailera została użyta znowu piosenka z '50 twarzy Greya', a nie jak sugerowałam i wy prosiliście tytułowy utwór 'Girls to buy' z filmu 'Dziewczyny z Dubaju', który został napisany specjalnie przez Marię Sadowską i zaśpiewany przez nas obie i użyty w filmie. Mimo iż 100 000 osób na moim Insta story zagłosowało na niego. No przecież logiczne i marketingowo" - napisała złośliwie.