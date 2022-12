Z dużej chmury mały deszcz. "Glass Onion" nie pobił rekordów Netfliksa

Szósty rezultat otwarcia to niby nie jest zły wynik, jednak cały czas trzeba pamiętać, z jaką inwestycją mamy w tym przypadku do czynienia. "Na noże" to najdroższy z dotychczasowych projektów Netfliksa, choć sama produkcja "Glass Onion" kosztowała jedynie 40 mln dolarów. Jeśli jednak dodamy do niej kwotę wykupu prawa do realizacji (podzieloną na dwa filmy), to otrzymamy sumę sięgającą 265 mln dolarów.