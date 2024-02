Bartosz Opania przywdział mundur. "Poglądy i przekonania polityczne zostawiamy w domu"

Bartosz Opania, aktor: Od razu przerwę i sprostuję: co to za powrót? Uczepiło się do mnie to słowo. Co i rusz słyszę o swoim powrocie. Przecież dopiero co, zaledwie trzy lata temu można mnie było zobaczyć w filmie "Między oczy". Więc to nie było tak, że zniknąłem na nie wiadomo jak długo. Pracowałem również dość intensywnie w warszawskich teatrach. Zagrałem olbrzymią rolę - jedną z najważniejszych w moim aktorskim życiu - w spektaklu "Judasz" w reżyserii Adama Sajnuka. Poza tym cały czas jeździłem z przyjaciółmi po Polsce z kabaretowo-teatralnym projektem "Telewizja Kłamie". Tak więc, jak widać, pojawiam się od czasu do czasu. Jeśli ktoś odnosi wrażenie, że jest mnie mniej, to jest na to odpowiedź.