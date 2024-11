"Beetlejuice Beetlejuice" zobaczysz na kanapie w domu. Już 6 grudnia kinowy hit na platformie Max

Film okazał się jednym z największych kinowych hitów roku. Od premiery we wrześniu do 16 listopada zarobił 451 milionów dolarów, z czego prawie 300 milionów przypadło na Stany Zjednoczone. W weekend otwarcia "Beetlejuice Beetlejuice" zgromadził 111 milionów dolarów, co stanowi drugie największe otwarcie w karierze Burtona po "Alicji w Krainie Czarów" i trzecie najlepsze w tym roku w USA.