"Bękart" jest krwawy. Ogląda się w kinach

Frekwencja

- Uważam, że to piękne: mężczyzna, który chce stać się czymś, co nienawidzi. [...] To interesujący dylemat. Ludvig to bohater z misją, który jest gotów spalić świat, żeby dopiąć swego. Urok jego historii polega jednak na tym, że uświadamia sobie, iż istnieją osoby, na których mu zależy. Być może nawet bardziej niż na jego misji. To gigantyczny krok dla takiego człowieka - uzasadnił swoją decyzję Mads Mikkelsen w wywiadzie.