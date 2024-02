Zły pomysł? "Sami swoi. Początek" w kinach, frekwencja mówi wszystko

"Humor z filmu Żmijewskiego porównać można tylko do pierwowzoru. (…) Trzeba przyznać, że scenariusz Arkadiusza Mularczyka naprawdę wciąga. I to nie tylko tych, którzy 'Samych swoich; znają na pamięć. Dla nich to będzie sentymentalna podróż do Krużewnik, a dla młodych – wcale nienudna wycieczka w przeszłość" - napisała Magdalena Drozdek z WP.