"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" na nowym zwiastunie. To wielkie pożegnanie serii

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" (w oryginale "Indiana Jones and the Dial of Destiny") to piąta, a zarazem ostatnia odsłona serii filmów przygodowych, która zrodziła się w umyśle George’a Lucasa. Twórca "Gwiezdnych wojen" już pod koniec lat 70. myślał o pięciu filmach z nieustraszonym archeologiem w roli głównej, ale na ostatnią część sagi trzeba było czekać wyjątkowo długo.