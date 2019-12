Boże Narodzenie. Ile kosztują domy ze świątecznych filmów?

Twórcy filmów o Bożym Narodzeniu mają różne pomysły na scenariusz, ale praktycznie w każdej opowieści miejscem akcji jest dom rodzinny lub imponujący apartament. Chyba wszyscy pamiętają wielką posiadłość McAllisteterów z "Kevina samego w domu" czy londyńskie mieszkanie Bridget Jones. Ale czy zastanawialiście się, ile trzeba by zapłacić, by wprowadzić się do jednej z filmowych scenerii?