Breakdance, hip hop, barok. Niezwykła kariera kontratenora z YouTube

Jak to się stało, że ten niepasujący wizerunkowo do typowego śpiewaka operowego Polak zrobił taką karierę? Bezpłatna platforma ARTE.tv przybliża sylwetkę artysty w dokumencie zatytułowanym "Jakub Józef Orliński. Music for a While" w reżyserii Martina Mirabela. To przede wszystkim unikalna okazja, by posłuchać fenomenalnego głosu Orlińskiego bez konieczności kupowania biletu do opery w Paryżu. Ale ten film to coś więcej. Filmowcy śledzą Orlińskiego w światowej trasie (występuje razem z orkiestrą Il Pomo d’Oro). Obserwujemy go na scenie, w garderobie, w rozmowach z przyjaciółmi i innymi muzykami.