Budowa Europejskiego Centrum Filmowego (ECFC) w Toruniu

– Ten kontrakt jest dla nas wyjątkowy z wielu powodów. Jako Grupa chcemy uczestniczyć we wszelkich inicjatywach ważnych społecznie, a powstanie tak imponującej instytucji kulturalnej z pewnością do takich należy. Jest to też piękny i odważny projekt architektoniczny, który zmieni na zawsze oblicze Torunia oraz przyciągnie do miasta zainteresowanie turystów z całej Europy. To dla nas dodatkowy powód do dumy, bo mimo że jesteśmy firmą międzynarodową, to pochodzimy z Torunia, a patriotyzmy lokalny jest w nas mocno zakorzeniony – komentuje podpisanie umowy Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD-u, odpowiedzialny m.in. za rozwój kubatury.