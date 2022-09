CBA: "prowadzimy czynności w PISF"

Z drugiej krytycy mówią, że Śmigulski jest zbyt wpływowy, bo to on decyduje, komu pieniądze – a budżet instytucji to 250 mln zł – dać, a komu nie. Finansowania nie dostało np. "Wesele" Wojtka Smarzowskiego, a izraelski reżyser Barak Heymann, twórca filmu dokumentalnego "Dani Karavan. Bez taryfy ulgowej" musiał zwrócić dotację 256 tys. zł, bo Śmigulski uznał film po kolaudacji za "manifest polityczny". Z kolei prawicowa dokumentalistka Ewa Stankiewicz (m.in. "Krzyż", "Stan zagrożenia") dostała 5 mln zł dotacji.