Co zobaczyć na Nowych Horyzontach? Wybór jest naprawdę trudny

Prosto z Lazurowego Wybrzeża do Wrocławia trafi też produkcja Jessici Hausner "Club Zero" z dawno niewidzianą na ekranach Mią Wasikowski. Aktorka wciela się w nauczycielkę zdrowego odżywiania, której lekcje zaczynają przeradzać się w coraz to odważniejsze eksperymenty z młodzieżą. Thriller i satyra w jednym, w dodatku w wyrafinowanej, wizualnej formie.