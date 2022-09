Colin Farrell podbił publiczność. 13 minut owacji na stojąco

W wielu krajach pierwszy pełnometrażowy obraz Martina McDonagha przemknął przez ekrany kin niemal niezauważony. W Polsce nie pomógł mu nawet dziwaczny tytuł, który miał zapewne przyciągnąć do kin więcej widzów (w oryginale "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" nosi tytuł "In Bruges"). W krajach anglosaskich stał się jednak przebojem. Zdobył też duże uznanie krytyków. Scenariusz oryginalny McDonagha został nominowany do Oscara i zdobył nagrodę BAFTA, zaś Colin Farrell otrzymał Złoty Glob.