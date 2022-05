Owacje przez osiem minut. Przyćmił film z Tomem Cruise'em

Można powiedzieć, że "Triangle of Sadness" wyrasta na głównego faworyta w walce o Złotą Palmę. Dziennikarka Amy Smith napisała: "Szczerze wątpię, czy w tym roku na festiwalu znajdzie się film, który przebije obraz Rubena Ostlunda. Ten film to zachwycająca rozkosz. Śmiałam się do łez. Zgryźliwa satyra, która bada wszystko, od środowiska bogaczy, przez kulturę influencerów, po znaczenie płci w dzisiejszym świecie".