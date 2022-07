"Deprawacja i pornografia". Politycy i cenzorzy zakazywali oglądania filmu. Znalazło się kilku śmiałków

Z Hiszpanią wiążę się wyjątkowo ciekawa historia, którą przedstawia dokument HBO. W kraju od 1939 r. panowała faszystowska dyktatura Francisco Franco. Ultra-konserwatywny rząd trzymał społeczeństwo w zaciśniętej pięści. Ściśle chciano kontrolować to, co ludzie myślą, a co dopiero to, co oglądają i w jakich wydarzeniach biorą udział. W latach 60. Hiszpania – wciąż pod dyktaturą Franco – otworzyła się na świat, na turystów i na filmowców, których zachęcano do kręcenia filmów w słonecznym kraju. Wciąż izolowano obywateli przed nowoczesnością i zakazywano wielu wydarzeń, ale w społeczeństwie coś zaczęło się zmieniać.