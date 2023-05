Dobre nawyki to klucz do sukcesu. Małach o filmie "Życie w błocie się złoci"

Ten film jest wielopłaszczyznowy. Jest w nim pokazane przemijanie i to, jak niewiele czasu nam zostało. Druga rzecz to dążenie do realizacji swoich marzeń i celów. Główny bohater nie ma takiego toku rozumowania jak jego koledzy. Tylko on jeden szedł swoją drogą i to, co go spotkało, nie wynikało z jego winy. Myślę, że dużo osób znajdzie tu coś dla siebie.