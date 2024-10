Dramat legendy kina. Odwracają się do niego plecami

"Juror #2" to thriller sądowy. Jego bohaterem jest przysięgły, który w trakcie procesu uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje więc przed moralnym dylematem. Do wyboru ma albo tak pokierować ławą przysięgłych, aby prawda nie wyszła na jaw, albo ujawnić to, co wie, wydając się tym samym w ręce wymiaru sprawiedliwości.