Druzgoczące opinie. Widzowie nie czytają recenzji. Dobry wynik "Morbiusa"

Dodajmy, że "Morbius" nie należy do kinowego uniwersum Marvela, a koszt jego produkcji (75 mln dolarów) był dużo niższy od budżetu poprzedniej ekranizacji komiksu wytwórni Sony ("Venom"), który sięgnął 120 mln dolarów. Do budżetu ostatniego "Spider-Mana" nie ma już co porównywać.