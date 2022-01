Ten film zarobił fortunę. Taki sukces w okresie pandemii? To jeszcze nie koniec

Od razu zaznaczmy, że sytuacja przemysłu kinowego na całym świecie w okresie pandemii wciąż pozostawia wiele do życzenia. Wprawdzie w stosunku do 2020 r. światowy rynek zanotował 74-proc. wzrost dochodów, jednak w porównaniu do lat wcześniejszych udało się jedynie odbudować 50-60 proc. wartości rynku kinowego. Jak twierdzą analitycy finansowy, wielkie hollywoodzkie wytwórnie od dwóch lat nie wypracowują zysków (wspomagają się sprzedażą filmów na platformy streamingowe), co w dłuższej perspektywie może oczywiście doprowadzić do ich bankructwa.