"Fucking Bornholm": matka Polka na urlopie [Recenzja]

To miała być majówka idealna. A przynajmniej taka, jak wszystkie inne do tej pory, czyli rodzinna, leniwa, przewidywalna. Dwie pary i ich dzieci, jak co roku, wybrały się na kilkudniowe wakacje na Bornholm. Tylko że już od początku coś było nie tak. Dawid (Grzegorz Damięcki) nie przyjechał ze swoją żoną, ale z nową, dużo młodszą partnerką Niną (Jaśmina Polak), która niespecjalnie przypadła do gustu Mai (Agnieszka Grochowska), ale za to nieźle dogadała się z jej mężem Hubertem (Maciej Stuhr). Atmosfera jest gęsta. Coś od początku wisi w powietrzu. I gdy pewnej nocy dzieci postanawiają dokonać seksualnego eksperymentu, o czym dowiaduje się Maja, między bohaterami zaczyna wrzeć.