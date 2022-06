Gwiezdne wojny: Trylogia. Epizody 7-9 - recenzja Blu-ray od Galapagos

Pudełeczko prezentuje się niepozornie, acz po wzięciu do ręki, czuć, że zawartość to coś więcej niż jedna czy dwie płyty. Nowa edycja trylogii w reżyserii J.J. Abramsa i Riana Johnsona to nic innego, jak sześć "niebieskich" dysków z trzema filmami i morzem dodatków sprytnie wsadzonych (solidne tacki na zawiasach) w klasyczny, odrobinę grubszy niż zazwyczaj, miły w dotyku slip box.