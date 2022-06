"Halftime". Jennifer Lopez rozlicza się z karierą. Wciąż brakuje jej jednego

Tytuł produkcji nawiązuję nie tylko do wieku J.Lo, ale i do wielkiego występu, który dała w przerwie Super Bowl w 2020 r. Odżegnująca się przez lata od polityki gwiazda przeżywa z tej okazji niemal oświecenie i wykrzykuje "chcę coś powiedzieć!". Entuzjazm szybko gaszą wątpliwości, które prawdopodobnie towarzyszyły wielu obserwatorom jej kariery - czy Jennifer Lopez ma coś do powiedzenia? Jaki jest jej przekaz? Jaką wiadomość chce wysłać do świata podczas największego występu w swojej karierze? Wszystko to w tle ogromnego kryzysu migracyjnego i budowania muru na amerykańskiej granicy z Meksykiem, w którym Lopez znajduje inspirację i w końcu wie, co chce powiedzieć. Tutaj rozpoczyna się najciekawsza część produkcji - starcie latynoskiej gwiazdy estrady z siłami wielkiej polityki, seksizmu i rasizmu.