"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Ponad milion polskich widzów wybrało go w kinach

Najnowszy film Macieja Kawulskiego okazał się niebywałym sukcesem. Reżyser skomentował imponujący wynik frekwencyjny.



"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" trafił do kin na początku stycznia. Film okazał się kasowym sukcesem. Na srebrnym ekranie obejrzało go już ponad milion widzów.

- To nieprawda, że polski widz jest mało wymagający. To nieprawda, że kupujemy wszystko, nawet kwadratowe, byle jakie kino, byle przepełnione niczym niepodyktowanym okrucieństwem i agresją. Jesteśmy dziś dojrzałym europejskim widzem z jednego z dwóch krajów na naszym kontynencie, w którym kino rodzime cieszy się większym powodzeniem niż to hollywoodzkie. Ale to nie jest dowód na to, że jesteśmy łatwi w obsłudze, tylko na to, że mamy wielkie filmowe tradycje wspierane przez wybitnych na światową skalę twórców. Tym bardziej się cieszę, że w tak wyjątkowych okolicznościach nasz film wzruszył, zaskoczył i rozbawił już ponad milion widzów – mówi reżyser Maciej Kawulski.