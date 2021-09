"Piosenki o miłości": aż żal, że nie w głównym konkursie. To aktorski popis

Za sprawą czarno-białych zdjęć mikrobudżetowa produkcja zyskuje na charakterze i unikalnym klimacie. Uwagę najbardziej przyciągają kreacje aktorskie - świetny debiut Justyny Święs, artystki znanej dotąd ze sceny muzycznej, i hipnotyzująca rola Tomasza Włosoka. Ich duet tworzy ten film i zdaje się, że twórcy nie mogli wybrać lepiej. Last but not least - Andrzej Grabowski, który już nikomu nie musi udowadniać, że jest dobrym aktorem.