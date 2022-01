Netflix testuje nową funkcję. "Polacy lubią kombinować"

Dorota Adamczyk, odpowiedzialna w "Gazecie Wyborczej" za strategię rozwoju, uważa, że rozwiązanie testowane obecnie we Włoszech nie przyniesie zadawalających rezultatów. W wywiadzie udzielonym Wirtualnymmediom.pl zwraca również uwagę, że "Polacy lubią kombinować i nie traktują dzielenia się kontem z bliskimi jako czegoś złego. Dla nich to raczej powód do dumy, że potrafią obejść system. Zresztą w Polsce jest większe społeczne przyzwolenie na to, że ktoś nie płaci, a korzysta z płatnych produktów".