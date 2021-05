Jaka antena satelitarna do telewizora 4k? Rodzaje anten satelitarnych

Kabel do odbioru telewizji satelitarnej 4K

Ostatni element anteny mogący mieć wpływ na jakość obrazu 4K to kabel antenowy. Ma to szczególne znaczenie, gdy antena jest zamontowana w dużej odległości od odbiornika, np. na dachu. Kabel antenowy do odbioru sygnału 4K powinien mieć żyłę (część kabla odpowiedzialna za przekazywanie sygnału elektromagnetycznego) wykonaną z miedzi oraz solidny oplot. Im gęstszy oplot, tym bardziej odporny na działanie czynników zewnętrznych będzie sygnał telewizji.